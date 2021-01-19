Убийство Япончика: киллеры арестованы заочно, готовится экстрадиция

Следователями СКР при взаимодействии с сотрудниками МВД установлены исполнители убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова, более известного как Япончик.

Обвиняемые Астамур Бутба и Нугзар Папава по ходатайству следователя заочно арестованы судом. Обвиняемые имеют двойное гражданство – России и Республики Абхазия. По данным следствия, именно Бутба в июле 2009 из кузова грузовика произвел выстрел из снайперской винтовки в Иванькова, выходившего из ресторана "Тайский слон" на Хорошевском шоссе.

Папава в этот момент прикрывал отход киллера и был готов в любой момент открыть стрельбу в преследователей из автомата Калашникова, находясь в угнанной машине на месте преступления.

Ранее установленные и арестованные соучастники, занимались организацией убийства, хранением оружия и слежкой за Иваньковым.

После убийства киллер с сообщником отправились в Абхазию, где, по имеющимся сведениям, находятся до сих пор.

Бутбе и Папаве заочно предъявлены обвинения в совершении убийства в составе ОПГ, а также в незаконном хранении оружия. Они объявлены в международный розыск.

Рассматривается вопрос об их экстрадиции на территорию России.

Поиски заказчиков убийства Вячеслава Иванькова продолжаются.