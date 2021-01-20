С Сухума выдачи нет: Абхазия отказала России в экстрадиции убийц Япончика

Абхазия не будет выдавать России исполнителей убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова, более известного как Япончик.

Обвиняемые Астамур Бутба и Нугзар Папава по ходатайству следователя были заочно арестованы судом. Они имеют двойное гражданство – России и Республики Абхазия.

В пресс-службе Генпрокуратуры Абхазии подтвердили РИА Новости, что получили от России запрос о правовой помощи. Сейчас проводятся следственные и процессуальные действия. Однако экстрадировать киллеров не будут, так как конституция Абхазии запрещает выдавать своих граждан иностранному государству.

Иваньков был застрелен в июле 2009 года, когда выходил из ресторана "Тайский слон" на Хорошевском шоссе. По версии следствия, стрелял Бутба. Папава прикрывал отход киллера и был готов в любой момент начать стрельбу в преследователей из автомата Калашникова. Другие соучастники преступления занимались организацией убийства, хранением оружия и слежкой за Япончиком.

После убийства Бутба и Папава уехали из России в Абхазию и до сих пор находятся там.

Между тем в настоящее время в Москве проходит лечение от коронавируса премьер-министр Абхазии Александр Анкваб. Его состояние оценивается как тяжелое. Недавно он был переведен на аппарат искусственной вентиляции легких.