Убийство Андрея Карлова: приговор не вынесен

По делу об убийстве российского посла в Турции Андрея Карлова суд в Анкаре не вынес приговор и назначил следующее заседание на 19 февраля.

Судебное слушание пришлось перенести из-за невозможности выступить одного из обвиняемых​​​.

После выступлений адвокатов обвиняемых и фигурантов дела, в том числе в режиме видеоконференции из мест заключения, суд отклонил ходатайства об освобождении обвиняемых до вынесения приговора, передает РИА Новости.

Второй суд Анкары по особо тяжким преступлениям начал рассматривать дело об убийстве Карлова 8 января 2019 года.

В ходе первых слушаний все опрошенные подсудимые отвергли предъявленные им обвинения, отрицая свою причастность к убийству.

Прокуратура потребовала ранее приговорить к пожизненному заключению восемь из 28 обвиняемых по делу и оправдать шестерых.

Пятерых обвиняемых прокурор требует приговорить к 15 годам заключения, а дела девяти обвиняемых, которые находятся в розыске, просит рассматривать отдельно.

Карлов был убит 19 декабря 2016 года из огнестрельного оружия на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника".

Как сообщали тогда власти Турции, убийца – сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, который был ликвидирован сотрудниками полиции.

По делу проходят 28 подозреваемых, в том числе оппозиционный исламский проповедник Фетхуллах Гюлен, который отрицает вину.