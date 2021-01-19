Москвичка едва не сожгла выпившего ее водку приятеля

Многочисленными ожогами закончилось для 42-летнего москвича застолье в компании 27-летней девушки, которая отомстила приятелю за выпитый без нее алкоголь, сообщили в столичном управлении СКР.

Само возлияние проходило днем 18 января в подъезде многоэтажки на улице Борисовские Пруды. Проснувшаяся барышня не обнаружила желанной бутылки, а в ходе беседы с компаньоном выяснила, что тот успел в одиночку опустошить ее. Мириться с похмельем в одиночку девушке было нестерпимо, так что она облила почти не державшегося на ногах кавалера некой "горючей жидкостью" и чиркнула зажигалкой, после чего убежала.

Пострадавший получил многочисленные ожоги, сейчас он находится в больнице. Его пассию задержали, ей инкриминирую покушение на убийство. Остаться на свободе на время следствия у девушки шансов мало.