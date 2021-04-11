Избили, обстреляли и подожгли – в Ленобласти напали на подростка

В Волхове Ленинградской области задержаны подозреваемые в жестоком нападении на 17-летнего юношу, которое было совершено в минувшую пятницу, 9 апреля.

По данным ТАСС, которые агентство приводит со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД РФ, пострадавший выпивал в гостях у своего 18-летнего приятеля в компании еще одного 17-летнего молодого человека. После этого собутыльники направились в заброшенное строение, где употребили токсические вещества.

Затем знакомые поругались с потерпевшим, набросились на него и избили. Молодые люди не удовлетворились рукоприкладством и обстреляли оппонента из пневматического оружия, а затем облили легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли.

Известно, что травмированный юноша самостоятельно обратился за помощью в больницу.

Отмечается, что расследованием дела будут заниматься сотрудники Следственного комитета.