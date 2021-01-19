19 января 2021 15:02

"Ты влюбился, мой мальчик?": Александр Добровинский о встрече с Марлен Дитрих

Кадр из программы "Судьба человека". Марлен Дитрих
Кадр из программы "Судьба человека". Марлен Дитрих
Кадр из программы "Судьба человека". Марлен Дитрих
Кадр из программы "Судьба человека". Марлен Дитрих

Адвокат Александр Добровинский снова стал гостем Бориса Корчевникова в передаче "Судьба человека". В эфире телеканала "Россия 1" он рассказал о своей молодости в Париже и встрече с легендарной Марлен Дитрих.

"Я с ней познакомился в кафе на авеню Монтень, где как раз жил в то время. Я приходил утром туда, брал себе чашку кофе с молоком, круассан и писал, читал. В кафе можно сидеть сколько угодно, тебя никто никогда не выгонит. Естественно, я тогда курил. За соседним столиком от меня сидела какая-то дама, которая, совершенно не глядя в мою сторону, произнесла: "Вы не могли бы курить в мою сторону?" Я говорю: "Пожалуйста". В это время ко мне подошел официант, наклонился и говорит: "Это мадам Дитрих", – вспоминает Александр Добровинский, которому в дальнейшем легенда кинематографа поведали не одну историю из своей жизни – о своей большой любви Александре Вертинском, Григории Александрове и многом другом.

Роковая красотка и необыкновенно чувственная женщина – так она выглядит на фотографиях и кинопленках. Мужской костюм, цилиндр, аристократическая утонченность, холодный блеск в глазах. Этот образ на протяжении многих лет не терял своей притягательной силы. "Как-то раз она спросила: "Ты влюбился, мой мальчик?" Я отвечаю: "Да". Ей много было лет, но я влюбился в ореол, понимаете? Хотя у нее на тот момент был молодой человек, который был чуть старше меня – 23 года. Ей тогда было около 71 года. Знаете, это был роман, которого не было, потому что в эту женщину нельзя было не влюбиться. Она всегда повторяла одну удивительную фразу "Надо осмелиться, и тогда все получится". И когда она уехала на съемки, то подарила мне фотографию, на которой написала: "Веди себя неприлично". И в этом была вся Марлен", – уточнил Александр Добровинский.

Потом Марлен Дитрих несколько раз приходила в ресторан, который открыл в Париже Добровинский. Брижит Бардо, Шарль Азнавур, Лайза Минелли, Робер Оссейн, Марина Влади, Мстислав Ростропович и другие звезды первой величины были частыми гостями этого заведения. Подробнее об этом этапе своей жизни Александр Добровинский рассказал в новом выпуске программы "Судьба человека".

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