"Ты влюбился, мой мальчик?": Александр Добровинский о встрече с Марлен Дитрих

Адвокат Александр Добровинский снова стал гостем Бориса Корчевникова в передаче "Судьба человека". В эфире телеканала "Россия 1" он рассказал о своей молодости в Париже и встрече с легендарной Марлен Дитрих.

"Я с ней познакомился в кафе на авеню Монтень, где как раз жил в то время. Я приходил утром туда, брал себе чашку кофе с молоком, круассан и писал, читал. В кафе можно сидеть сколько угодно, тебя никто никогда не выгонит. Естественно, я тогда курил. За соседним столиком от меня сидела какая-то дама, которая, совершенно не глядя в мою сторону, произнесла: "Вы не могли бы курить в мою сторону?" Я говорю: "Пожалуйста". В это время ко мне подошел официант, наклонился и говорит: "Это мадам Дитрих", – вспоминает Александр Добровинский, которому в дальнейшем легенда кинематографа поведали не одну историю из своей жизни – о своей большой любви Александре Вертинском, Григории Александрове и многом другом.

Роковая красотка и необыкновенно чувственная женщина – так она выглядит на фотографиях и кинопленках. Мужской костюм, цилиндр, аристократическая утонченность, холодный блеск в глазах. Этот образ на протяжении многих лет не терял своей притягательной силы. "Как-то раз она спросила: "Ты влюбился, мой мальчик?" Я отвечаю: "Да". Ей много было лет, но я влюбился в ореол, понимаете? Хотя у нее на тот момент был молодой человек, который был чуть старше меня – 23 года. Ей тогда было около 71 года. Знаете, это был роман, которого не было, потому что в эту женщину нельзя было не влюбиться. Она всегда повторяла одну удивительную фразу "Надо осмелиться, и тогда все получится". И когда она уехала на съемки, то подарила мне фотографию, на которой написала: "Веди себя неприлично". И в этом была вся Марлен", – уточнил Александр Добровинский.

Потом Марлен Дитрих несколько раз приходила в ресторан, который открыл в Париже Добровинский. Брижит Бардо, Шарль Азнавур, Лайза Минелли, Робер Оссейн, Марина Влади, Мстислав Ростропович и другие звезды первой величины были частыми гостями этого заведения. Подробнее об этом этапе своей жизни Александр Добровинский рассказал в новом выпуске программы "Судьба человека".