Житель Подмосковья устроил стрельбу по окнам в центре Москвы

Сотрудники правоохранительных органов задержали 24-летнего мужчину, подозреваемого в совершении хулиганской выходки в Таганском районе Москвы, об этом во вторник, 19 января, сообщили в МВД России.

По версии правоохранителей, житель Московской области, прогуливавшийся со своими приятелями, открыл огонь из пневматического пистолета по многоквартирному дому.

Один из выстрелов угодил в окно, после чего жильцы обратились в полицию.

Патрульные оперативно обнаружили злоумышленника, при досмотре у него было изъято предполагаемое орудие преступления.

В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.