Бизнесмен с приятелем устроил стрельбу у входа в московский бар

Отдыхавшие в баре в центре Москвы приятели устроили стрельбу из травматического пистолета, после чего один из них стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве, сообщили в столичном управлении МВД.

Застолье началось поздним вечером 8 февраля в баре "Луч" на Большой Пироговской улице. В какой-то момент предприниматель и его знакомый вышли покурить на улицу, где им и пришла мысль испытать в деле травмат МР-78-9ТМ. Четырех выстрелов в воздух хватило, чтобы удовлетворить любопытство, и товарищи вернулись за стол.

На следующий день владельца оружия задержали, ему инкриминируют хулиганство.