Приезжий обстрелял посетителей кафе на севере Москвы

Три человека пострадали в результате конфликта в кафе на севере Москвы, где застолье закончилось стрельбой, сообщили в столичном управлении МВД.

Местом действия стало заведение на Ленинградском проспекте, один из посетителей которого после ссоры с другими гостями выхватил травматический пистолет и принялся стрелять, а затем сбежал. Задержали хулигана на улице Софьи Ковалевской – им оказался 40-летний приезжий, ранее уже отбывавший наказание в колонии.

На месте стычки нашли три стреляные гильзы, сам травматический пистолет подозреваемый выбросил неподалеку.

Одного пострадавшего госпитализировали с серьезной травмой, еще двоих отправили лечиться домой.

Подозреваемого в хулиганстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью взяли под стражу.