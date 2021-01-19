"Челси" может уволить Лэмпарда в случае неудачи с "Лестером"

Матч с "Лестером" может стать последним для Фрэнка Лэмпарда на посту главного тренера "Челси". Руководство лондонского клуба рассматривает возможность увольнения специалиста.

Матч 18-го тура английской премьер-лиги пройдет в Лестере. В случае поражения "Челси" Фрэнк Лэмпард может быть отправлен в отставку, сообщает "Спорт-Экспресс". На данный момент "синие" занимают седьмое место и отстают от лидера "Манчестер Юнайтед" на семь очков.

Руководство "Челси" недовольно работой бывшего игрока "Челси" Фрэнка Лэмпарда. Подыскиваются возможные преемники. Называют имена возможных преемников Лэмпарда – Массимилиано Аллегри, Томаса Тухеля и Брендана Роджерса.