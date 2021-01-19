"Атлетико" хочет продлить контракт с Диего Симеоне

Тренер Диего Симеоне может продолжить работу с мадридским "Атлетико" до 2024 года. Клуб предложил аргентинскому специалисту новый контракт.

Клуб уже начал переговоры с Натальей Симеоне, сестрой и агентом тренера. Мадридцы предлагают продлить соглашение до лета 2024года. При этом Диего Симеоне, самый высокооплачиваемый тренер в мире, может пойти на снижение зарплаты, сообщает РИА Новости.

Диего Симеоне тренирует "Атлетико" с 2011 года. Под руководством аргентинца клуб из столицы становился чемпионом Испании, обладателем кубка и суперкубка страны, дважды – победителем Лиги Европы и Суперкубка УЕФА, а также два раза выходил в финал Лиги чемпионов.