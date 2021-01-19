Журналист спас провалившуюся под лед собаку в Старом Осколе

В Старом Осколе журналист телерадиокомпании "Мир Белогорья" во время съемки сюжета спас провалившуюся под лед собаку. Оператор не подкачал – снял отважного коллегу.

Эти кадры были сделаны в минувшие выходные, когда Александр Сашнев готовил репортаж о подсчете зимующих уток. Во время последнего стендапа на берегу появились звавшие на помощь мальчики. Как оказалось, их собака провалилась в полынью на пруду и не могла сама выбраться.

Съемочная группа быстро прибежала на место, после чего Сашнев снял одежду и побежал к животному. Спрыгнув в ледяную воду, он вытолкнул обессилевшего и продрогшего пса, а затем попытался выбраться сам, но лед под ним крошился. С помощью поданной палки он смог покинуть воду, но первым делом позаботился о собаке, а не о себе: животное укутали в одежду и посадили в машину. Температура воздуха в этот момент была -20 градусов по Цельсию.

"Российский кинематограф он такой. Жесть!" – резюмировал оператор Сергей Олихвер.