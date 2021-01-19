92-летний Жан-Мари Ле Пен обвенчался с женой

Основатель французской партии "Национальный фронт" Жан-Мари Ле Пен решил обвенчаться со своей супругой Жани, с которой прожил в законном браке последние 20 лет. Самому политику сейчас 92 года, его жене – 88.

Церемония прошла прямо в их доме. Троим дочерям и восьми внукам Жан-Мари ничего не сказал, приглашать их также не стал. Они узнали обо всем из прессы и говорят, что расстроены таким отношением. Зато при венчании присутствовал бывший член Европарламента, также член "Национального фронта" Бруно Голльниш, передает L`OBS.

Обвенчал супругов католический священник Филипп Лагери, при том, что Жани Ле Пен протестантка. В 1953 году она вышла замуж за бельгийского бизнесмена, а в 1984-м развелась с ним. Детей у пары не было.

Ле Пен был женат дважды, но ни разу не венчался. Первая жена, Пьеретт Лола, родила ему троих детей, в том числе дочь Марин Ле Пен, которая сейчас возглавляет "Национальный фронт". Супруги развелись в 1985 году. С 1986 года Ле Пен стал жить с Жани.