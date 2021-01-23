Недовольные парижане снова вышли на улицы

На парижские улицы снова вышли "желтые жилеты" и участники профсоюзов. Две колонны манифестантов сошлись у Нацсобрания Франции. "Желтые жилеты" объединились с журналистами на фоне обсуждения проекта закона о глобальной безопасности, предложенного в прошлом году и взбудоражившего французское общество. Особенное возмущение вызвало положение, по которому за публикацию личных данных правоохранителей полагается серьезное наказанице.

Колонна профсоюзов размахивала шарами с логотипами Всеобщей конфедерации труда – одного из ведущих профсоюзов страны. Они требуют от властей добиться создания новых рабочих мест, чтобы не столкнуться с еще более тяжелым кризисом. К ним присоединился лидер левого движения "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, считающий, что требуются более серьезные меры поддержки населения.

После Национального собрания колонна двинулась к штаб-квартире Объединения французских предпринимателей, где уже стоял полицейский кордон. Организаторы акции поблагодарили участников, и колонна мирно разошлась.