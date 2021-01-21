Во Франции сотрудники компании по производству вакцин от COVID-19 вышли на забастовку

Во Франции производство вакцин от коронавируса COVID-19 оказалось под угрозой срыва. Работники крупнейшей фармацевтической компании страны вышли на забастовку, сообщает телеканал "Россия 24".

Они выступают против плана властей по сокращению рабочих мест. Митингующие заявили, что подобный шаг – кощунство, когда на повестке – выпуск препарата от опасного вируса.

Солидарны с ними и французские студенты. По их словам, из-за экономического кризиса на фоне пандемии коронавируса COVID-19 они остались без подработок. И теперь зачастую вынуждены питаться едой, которую они ищут на помойках. Или в лучшем случае – выпрашивают у продавцов на рынке.