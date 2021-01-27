COVID-19 в Европе: скандал с вакцинацией, новый локдаун и нехватка медиков

Португалия на жестком карантине неделю, а цифры не сдаются. Это даже видно – слишком много скорых на парковке перед госпиталем Гарсия ди Орта. Больницы не справляются не потому что не хватает мест – есть резерв, есть свободные койки. Нет врачей, и власти планируют обратиться к Евросоюзу впервые с начала пандемии. Отправлять больных соседям сложно – Португалия на краю полуострова. Миндзрав попросит у ЕС прислать медработников.

"Я еще никогда не видел больше четырех скорых перед этой больницей. Но сегодня, к моему удивлению, вся парковка госпиталя заполнена машинами скорой помощи. Они приезжают со всей округи", – говорит местный житель.

Франция тоже на жестком карантине – бары там не открывались с октября, комендантский час – самый строгий в Европе с шести вечера. В разгар третьей волны французский институт Пастера отказывается от разработки собственной вакцины. Тесты показали, что она неплохо переносится, но антитела не вырабатываются.

Франции, как и всем приходится зависеть от двух одобренных пока вариантов – компании Pfizer, у которой проблемы с поставками и обязательствами и Moderna.

После первых сбоев с поcтавками, не называя имена, губернатор Баварии критикует кампанию по вакцинации, приведя в пример другие страны, которые в отличие от Европы были свободны в выборе поставщиков. Страны губернатор тоже не называет, но все понимают, о чем и ком речь. На этой неделе появилась информация, кто вакцина компании AstraZeneca, которая тоже грозит срывом поставок, не годится для тех, кому за 80, а это самая важная группа.

Великобритания в кампании по вакцинации лидер – 250 человек в минуту. Это каждый девятый в стране, но самые важные – пожилые люди. Джефф и Джении ему 90, ей 86 – дважды откладывали свадьбу из-за вируса. Сегодня вместе на прививке.

Италия мечется между коронавирусом и кризисом. В разгар эпидемии премьер Конте подает в отставку, судя по опросам, не все итальянцы это поняли. В подвешенном состоянии остаются многие вопросы, в том числе кампания по вакцинации, которая начала заметно прихрамывать

С Вакцинацией не зря торопятся – никто не хочет, чтобы 2021 был таким же, как 2020. Госстат Италии подвел итоги года – опубликовал статистику. Смертность в прошлом году выше средних показателей на 20 процентов. В некоторых зонах, например, в Бергамо – на 86 процентов.