Натуральные волосы, акриловые глаза... На ВДНХ не появится скульптура Берии

Госкорпорация "Росатом" опровергла информацию, будто на ВДНХ в Москве появится скульптура Лаврентия Берии. Однако на экспозиции, посвященной истории отечественного атомного проекта, имя советского государственного деятеля упоминаться, конечно, будет.

По мнению директора департамента коммуникаций "Росатома" Андрея Черемисинова, рассказывать об атомной программе СССР без Берии бессмысленно, пишет агентство РИА Новости.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что "Росатом" собирается разместить в павильоне атомная энергия на ВДНХ скульптуры Берии и Курчатова. Они должны быть сделаны из ударопрочного пластика, иметь натуральные волосы, акриловые глазные яблоки и силиконовые головы.

Напомним, Лаврентий Берия начал руководить ядерной программой Советского Союза с 1945 года. Через 4 года в стране прошли первые испытания ядерной бомбы, после которых Берий получил Сталинскую премию I степени. В июне 1953 года его арестовали по обвинению в шпионаже, а в декабре того же года признали виновным и приговорили к высшей мере.