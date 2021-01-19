Задержан мужчина, обокравший самолет "Судного дня"

В Таганроге задержан местный житель, обвиняемый в хищении оборудования с самолета "Судного дня". Его отправили под арест сроком до 4 марта.

Адвокат Ольга Бояркина рассказала, что речь идет о ее подзащитном Жоре Хочунце. Ему уже предъявлено обвинение, сообщает ТАСС.

Злоумышленник, по предварительным данным, украл 39 блоков радиостанции и пять плат с Ил-80. Как сообщает "Пятый канал", свою вину Жора не признает.

О том, что самолет "Судного дня" стал жертвой воров, стало известно в декабре минувшего года. Воздушное судно располагалось на аэродроме Таганрога.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на случившееся. По его словам, этот инцидент является чрезвычайным происшествием.

Ил-80 называют самолетом "Судного дня", потому что он предназначен для использования в условиях ядерной войны.