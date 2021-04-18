Загадочная спецоперация: задержан сын главы крупной компании

Загадочная спецоперация в Пензенской области. Там в аэропорту задержан местный бизнесмен – сын руководителя крупной энергетической компании по фамилии Байдаров. Журналисты называют его то Игорем, то Ильёй.

На взлетно-посадочной полосе молодого человека встречают двое вооруженных людей в масках и один в штатском. Такого теплого приема пассажир с рюкзаком за спиной явно не ожидал. Судя по реакции, он и рад бы куда-нибудь убежать, но никуда не деться с трапа самолета. Силовики взяли мужчину под руки и увели. По одной из версий, бизнесмен Байдаров может быть связан с некоей ОПГ. Официального подтверждения этому пока нет.