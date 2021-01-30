Строгая секретность: денежные задержания

Денежное задержание: в Еврейской автономной области попался на взятке заместитель прокурора Ленинского района. На официальном сайте регионального надзорного ведомства сообщается, что речь идет о Николае Колодко.

Как пишут местные информагентства, спецоперация проходила в обстановке строгой секретности. В Интернет просочилось фото, предположительно сделанное на месте задержания. На снимке лицом на снегу якобы лежит Николай Колодко. Расследование уголовного дела взял под личный контроль прокурор области.

И еще одно громкое задержание: по данным СМИ, под домашний арест отправлен заместитель руководителя Следственного управления СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области Роман Исайкин. Он якобы тоже попался на получении взятки. Связаны ли две эти неприятные истории из одного региона, пока неясно.