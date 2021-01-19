ПБК ЦСКА может переехать из Москвы из-за сноса домашней арены

Баскетбольный клуб ЦСКА в скором времени может переехать из Москвы и начать представлять другой город. Такой вариант рассматривается в клубе после новости о сносе домашней арены "армейцев" УСК ЦСКА, о чем сообщил президент клуба Андрей Ватутин.

"Думаю, прекрасно понятно, сколько стоит построить в Москве современную арену с нуля, – заявил Ватутин в интервью "Спорт-экспрессу". – Даже для "Норникеля" это огромные деньги. А вернуть из будет невероятно сложно. Поэтому мы рассматриваем самые разные варианты, в том числе и переезд в другой город".

"Оптимальным для нас была бы релокация на "Мегаспорт", однако ближайшим летом это не получится проделать – на арене нет тренировочных залов, основная площадка сдается под различные мероприятия".

"В теории есть вариант с достройкой двух-трех площадок и офисных помещений. Как нам видится, пространство под это есть. Но опять же, на создание проекта, его согласование, строительство и "доводку" потребуется не меньше двух лет".

Напомним, что накануне стало известно о том, что министерство обороны РФ намерено провести масштабную реконструкцию и модернизацию объектов ЦСКА.