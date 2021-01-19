Спецкор: в Вашингтоне опасаются террористов-одиночек

Власти Вашингтона опасаются, что преступники или террористы-одиночки могут попытаться сорвать предстоящую инаугурацию 46-го президента США. Об этом сообщил специальный корреспондент в американской столице Александр Христенко.

"Больше всего власти опасаются, что будут какие-то массовые митинги, протесты, что могут появиться так называемые одинокие волки – преступники или террористы-одиночки, которые могут что-то учинить", – сказал он в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

По словам Хабарова, этих людей ищут, в том числе среди солдат, которые переброшены в Вашингтон.

Как образно выразился обозреватель ВГТРК, "воздух свободы" в столице мировой демократии пахнет дизтопливом от военных автомобилей, в которых греются солдаты национальной гвардии, мобилизованные для обеспечения безопасности. В Вашингтоне уже дислоцированы 20 тысяч военных, еще 5 тысяч перебросят к среде, плюс агенты ФБР и секретной службы, военной полиции.

Что касается действующего президента США Дональда Трампа, то он заперся в Белом доме и не показывается на публике. Последние часы в президентском кресле Трамп намерен посвятить подписанию указов о помиловании или сокращении сроков тюремного наказания для порядка ста американцев.

Утром 20 января Трамп отбудет в свое поместье во Флориде, а перед отлетом, как ожидается, обратится с неким прощальным словом на авиабазе Эндрюс, находящейся неподалеку от Вашингтона.

Как рассказал Хабаров, Трамп, персональный рейтинг которого снизился примерно до 29%, ревностно отнесся к тому, что в церемонии инаугурации Байдена примет участие целый ряд американских звезд, включая певицу Леди Гагу и голливудского актера Тома Хэнкса.

"Сама Республиканская партия сегодня в кризисе после Трампа, поскольку сбился компас. Они не понимают, куда двигаться без него", – подытожил спецкор.