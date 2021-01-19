Тихановская хочет вернуться в Белоруссию и просит помощи

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила о том, что хочет вернуться в свою родную страну, чувствуя себя при этом в безопасности. Политик попросила помощи в этом у международных организаций.

Заявление Тихановской опубликовано на ее сайте. Лидер белорусской оппозиции подчеркнула, что против нее на Родине возбуждены два уголовных дела, также она находится в межгосударственном розыске. Светлана Тихановская упомянула возвращение Алексея Навального в Россию и отметила, что ей нужна помощь, в первую очередь, ОБСЕ.

В настоящее время оппозиционный политик находится за рубежом, встречаясь с иностранными политиками. Тихановская пытается добиться проведения новых президентских выборов в Белоруссии.

Накануне политик отреагировала на отмену чемпионата мира по хоккею в Минске. Она назвала случившееся победой.