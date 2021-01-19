Политика взяла верх над спортом. Белоруссию лишили чемпионата мира хоккею

В понедельник было принято решение о переносе чемпионата мира по хоккею из Белоруссии. Международная федерация хоккея с шайбой приняла это решение под давлением политиков и спонсоров.

Двукратный олимпийский чемпион, знаменитый российский хоккеист и тренер Вячеслав Быков считает, что политика внедрилась в спорт. "Руководители национальных федераций не могут устоять под давлением местных политиков", – приводит слова Быкова ТАСС.

Бывший президент ФХР Александр Стеблин назвал решение лишить Белоруссию права проводить чемпионат мира маразмом. "Решение должен принимать не совет IIHF, а конгресс федерации. Здесь же действовали политические силы. В федерации состоят более ста стран, и никто не спрашивал их мнения. МОК тоже никаких решений не принимал".

Бывший главный тренер сборных России и Белоруссии Владимир Крикунов считает, что решение о переносе чемпионата мира – политика, не имеющая ничего общего со спортом. Также Крикунов вспомнил, что в 2014 году Белоруссия прекрасно справилась с проведением чемпионата мира.

Чемпионат мира был запланирован в Белоруссии и Латвии. Но после решения отобрать у Белоруссии право проводить турнир, вся тяжесть по проведению соревнований ложится на Латвию.