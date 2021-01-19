Оргкомитет чемпионата мира по хоккею: создан опасный прецедент

Отмена чемпионата мира по хоккею в Белоруссии создает опасный прецедент, говорится в заявление оргкомитета турнира. Накануне Белоруссия была лишена права принимать чемпионат мира 2021 года.

Решение о переносе части чемпионата мира безосновательно, считают в оргкомитете. Спортивные соревнования, призванные объединять страны и народы, превращаются в инструмент раздора и давления политиканов, говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте правительства Белоруссии.

Чемпионат мира по хоккею должен был пройти в Минске и в Риге в мае-июне 2021 года. Международная федерация хоккея с шайбой отменила минскую часть турнира. Белоруссия получит компенсацию за понесенные при подготовке турнира расходы.