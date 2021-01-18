IIHF лишил Минск чемпионата мира по хоккею

Международная федерация хоккея приняла решение перенести предстоящий чемпионат мира из Минска. Об этом стало известно после специального заседания IIHF, посвященного этому вопросу.

Как сообщает официальный сайт федерации, новое место проведения мирового первенства пока не определено. Президент IIHF Рене Фазель в связи с переносом заявил: "Очень прискорбно, что пришлось отменить заявку на совместную проведение турнира Минском и Ригой. Совет IIHF признал, что проведение чемпионата мира было бы неуместным".

Напомним, что накануне стало известно о том, что два спонсора чемпионата мира отказались сотрудничать с IIHF в случае проведения турнира в столице Белоруссии. Фазель в беседе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко отметил, что на спонсоров кто-то надавил.

Чемпионат мира должен пройти с 21 мая по 6 июня 2021 года.