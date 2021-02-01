Фазель: рано говорить о новом месте проведения чемпионата мира по хоккею

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель признался, что пока не готов готов называть место, где пройдут матчи чемпионата мира. Речь идет о тех встречах, проведение которых было изначально запланировано в Минске.

"На данный момент слишком рано о чем-то говорить, – признается глава IIHF, которого цитирует ТАСС. – Сейчас самым главным являются финансы: сколько это все будет стоить, потом ситуация с коронавирусом, все плюсы и минусы от проведения в одной стране и двух, а также ограничения в Словакии и Латвии. Ответы на все эти вопросы мы и должны получить".

Напомним, что ситуация с поиском нового места для проведения матчей чемпионата мира возникла после того, как IIHF приняла решение оставить Белоруссию без чемпионата мира.

Изначально турнир должен проходить в Минске и Риге, но спонсоры турнира отказались помогать проведению турнира, если бы его оставили в Минске.