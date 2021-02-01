01 февраля 2021 21:50

Фазель: рано говорить о новом месте проведения чемпионата мира по хоккею


Global Look Press

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель признался, что пока не готов готов называть место, где пройдут матчи чемпионата мира. Речь идет о тех встречах, проведение которых было изначально запланировано в Минске.

"На данный момент слишком рано о чем-то говорить, – признается глава IIHF, которого цитирует ТАСС. – Сейчас самым главным являются финансы: сколько это все будет стоить, потом ситуация с коронавирусом, все плюсы и минусы от проведения в одной стране и двух, а также ограничения в Словакии и Латвии. Ответы на все эти вопросы мы и должны получить".

Напомним, что ситуация с поиском нового места для проведения матчей чемпионата мира возникла после того, как IIHF приняла решение оставить Белоруссию без чемпионата мира.

Изначально турнир должен проходить в Минске и Риге, но спонсоры турнира отказались помогать проведению турнира, если бы его оставили в Минске.

спорт хоккей Рене Фазель новости чемпионат мира хоккей IIHF/Международная федерация хоккея