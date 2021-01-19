Фазель назвал три варианта проведения чемпионата мира

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель рассказал о трех имеющихся вариантах для переноса матчей предстоящего чемпионата мира. Глава IIHF назвал страны, которые могут принять те матчи, которые изначально планировались в Белоруссии.

"Чем быстрее мы примем решение, тем лучше. В данной ситуации важен каждый день, – признается Фазель, которого цитирует ТАСС. – Мы обсуждаем три варианта: проведение чемпионата мира только в Латвии, либо в Латвии и Братиславе, либо в Латвии и Дании. Мы проанализируем все аспекты и сразу же примем решение, как только получим какие-то цифры. Определиться мы должны до конца января".

По признанию Фазеля, у него был разговор с президентом Федерации хоккея Латвии Айгарсом Калвитисом. Во время беседы глава хоккея Латвии дал понять, что страна хочет принять финал турнира, который изначально принадлежал Минску.

Фазель в ответ на это признался: "Это вопрос, который на еще предстоит решить. Пока это не в моих руках. Нужно проанализировать всю ситуацию и и понять, что станет лучшим решением ля хоккея".

Глава IIHF дал понять, что на данный момент в Дании и Словакии имеется подходящая инфраструктура. "В Хернинге уже есть вся необходимая инфраструктура. Братислава блестяще организовала чемпионат мира-2019, там хорошая арена. В Латвии хотят сделать временную арену, но чемпионат проходит в мае-июне... У нас могут возникнуть проблемы с погодными условиями и качеством льда"

Напомним, что накануне IIHF лишила Минск права на проведение чемпионата мира по хоккею.