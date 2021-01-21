Фазель: заявку Литвы на проведение чемпионата мира не рассматриваем

Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель сообщил, что заявка Литвы на проведение матчей чемпионата мира-2021 рассмотрена не будет.

В среду министр образования, науки и спорта Литвы Юргита Шюгждинене сообщила о том, что литовская сторона отправила официальные письма в IIHF с предложением принять соревнование.

По словам Фазеля, у него состоялась видеоконференция с Шюгждинене. Он благодарен Литве за желание помочь, но у IIHF уже были дискуссии с другими странами, у которых есть опыт проведения международных турниров.

"Я очень ценю предложение Литвы и готовность помочь нам, но слишком много кандидатов на проведение турнира в данном случае не имеет смысла, – цитирует Фазеля ТАСС. – Мы знаем опыт Словакии, Дании и Латвии в проведении чемпионатов мира – это дает им большое преимущество перед Литвой".

Изначально чемпионат мира должен был пройти в Риге и Минске, однако IIHF приняла решение лишить Белоруссию турнира из-за политической обстановки, связанной с августовскими выборами президента страны.

Напомним, в ноябре прошлого года СМИ сообщили, что IIHF планирует перенести игры мирового первенства из Минска в Москву.

В Федерации хоккея России (ФХР) сообщили, что предложения принять ЧМ-2021 им не поступало, однако они готовы рассмотреть такую возможность, если будет обращение со стороны IIHF.