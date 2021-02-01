IIHF готова провести чемпионат мира-2021 в Латвии

Руководство Международной федерации хоккея склоняется к варианту, при котором чемпионат мира 2021 года пройдет в одной стране и этой страной будет Латвия. Напомним, что турнир планировалось разделить между Ригой и Минском, но Белоруссия лишилась этого права из-за массовых беспорядков последнего времени.

Источники в IIHF сообщают, что, если не случится никаких неожиданностей, на совете федерации 2 февраля Латвия будет объявлена единоличной страной-хозяйкой первенства мира, сообщает РИА Новости. В конце января представители международных хоккейных структур посетили объекты в Риге и Даугаве, где могут пройти матчи турнира. Похоже, что функционеров все устраивает.

Латвийская сторона в принципе готова предоставить условия для проведения всепланетного турнира только на территории своей страны, тем более, что вероятно чемпионат пройдет без зрителей. В IIHF считают этот вариант приоритетным, так как федерация не хотела бы делить турнир географически. Ранее свои услуги предлагала Литва, но ей было отказано в организации части первенства.