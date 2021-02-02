Латвия примет все матчи чемпионата мира по хоккею-2021

Совет Международной федерации хоккея (IIHF) путем голосования принял решение сделать Латвию единственной страной, которая с 21 мая по 6 июня примет матчи чемпионата мира по хоккею.

Все игры мирового первенства пройдут в Риге на двух аренах. Как сообщает пресс-служба IIHF, держать команды в одном городе на протяжении турнира – это самый безопасный и самый экономичный способ проведения соревнования в сложившихся обстоятельствах.

Все 16 команд-участниц будут размещены в одном отеле. На данный момент у IIHF нет информации относительно зрителей на трибунах. В заявлении организации говорится, что все будет зависеть от ситуации с коронавирусом в стране.

Изначально чемпионат мира должен был пройти в Риге и Минске, однако IIHF лишила Белоруссию турнира из-за политической обстановки, связанной с августовскими выборами президента страны.