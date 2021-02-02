Фазель: проведение чемпионата мира в одной стране позволит проявить гибкость

Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель прокомментировал решение организации провести матчи чемпионата мира в одной стране. Турнир пройдет с 21 мая по 6 июня в Латвии.

"Я бы хотел поблагодарить Данию и Словакию за их готовность в столь короткий срок взять на себя обязанности страны-хозяйки чемпионата мира, – заявил Фазель. – Но в конечно итоге Совет решил, что проведение всего турнира в одной стране позволит нам проявить гибкость".

По словам Фазеля, в случае непредвиденных обстоятельств в вопросах Эпидемиологии организации будет проще реализовать концепцию пузыря, а также подготовиться к появлению болельщиков на трибунах, если это будет возможно.

Напомним, изначально чемпионат мира должен был пройти в Риге и Минске, однако IIHF лишила Белоруссию турнира из-за политической обстановки, связанной с августовскими выборами президента страны.