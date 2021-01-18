Латвия готова стать единственной хозяйкой чемпионата мира

Президент Федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис прокомментировал решение IIHF оставить Белоруссию без права приема чемпионата мира в Минске. Теперь в Латвии готовы провести турнир как в одиночку, так и с кем бы то ни было.

Калвитис в интервью агентству ТАСС заявил: "Латвия готова к любому решению Международной федерации хоккея. Мы можем провести турнир в одиночку, можем вместе с другой страной".

"Наверное, к такому решению совета федерации привела та информация, которая шла в последние недели. Политическое давление есть. Поэтому некоторые спонсоры и отказываются. Скорее всего, решение было мотивированным. Но для нас оно не было неожиданным, все к тому шло".

Напомним, что накануне совет IIHF объявил о лишении Минска права принять предстоящий чемпионат мира 2021 года. Изначально хозяевами турнира были как раз Белоруссия и Латвия. Турнир запланирован на 21 мая – 6 июня.