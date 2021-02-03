Латвия готовится провести чемпионат мира по хоккею в "пузыре"

Генеральный секретарь Латвийской федерации хоккея Виестурс Козиолс заявил о рассмотрении в данный момент варианта проведения турнира в так называемом "пузыре". То есть без зрителей на трибунах. Впрочем, шанс на пуск на арены болельщиков еще существует.

"Сейчас мы готовимся к чемпионату мира в "пузыре", – признается Козиолс в интервью ТАСС. – На сегодняшний день эпидемиологическая обстановка не позволяет думать иначе. На чемпионат мира смогут попасть те, кто будет на нем работать и иметь аккредитацию. Но в случае улучшения ситуации мы очень заинтересованы предложить рассмотреть вариант с допуском на игры какого-то количества зрителей".

"Однако все это может произойти в случае улучшения ситуации. Я думаю, что знать об этом мы сможем не раньше апреля. Поэтому готовимся к нескольким вариантам: "пузырь", матчи при 20 процентах, 50 процентах зрителей и так далее. При условии безусловного дистанцирования на трибунах. Поэтому план такой есть, но никто сейчас в мире не сможет сказать, как будет развиваться ситуация. Но главное все же – обеспечить проведение чемпионата мира".

Напомним, что накануне IIHF приняла решение сделать Латвию единственной хозяйкой предстоящего чемпионата мира по хоккею. Изначально турнир должен был проходить в Минске и Риге, однако Белоруссию лишил права на его проведение.