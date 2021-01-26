Место проведения чемпионата мира по хоккею станет известно в понедельник

В ближайший понедельник будет принято решение о месте проведения чемпионата мира по хоккею. Международная Федерация хоккея на льду (IIHF) намерена провести турнир в одной стране.

Чемпионат мира по хоккею был запланирован в Минске и Риге. Но под давлением западных политиков IIHF приняла решение отобрать у Белоруссии право принимать турнир. Таким образом, единственной страной-хозяйкой оказалась Латвия. Которая может столкнуться с организационными проблемами.

Президент Федерации Рене Фазель считает, что чемпионат мира должен пройти в одной стране, сообщает РИА Новости. Это связано с пандемией коронавируса. Помимо Латвии в чисор претендентов входят Дния и Словения.