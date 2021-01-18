IIHF сообщила, когда назовет новое место матчей чемпионата мира

В IIHF назвали примерные сроки оглашения нового места проведения матчей чемпионата мира по хоккею взамен Минска. Вице-президент федерации Калерво Куммола дал понять, что об этом будет объявлено через пару недель.

"Нам пока еще не удалось принять решение по тому, где будут проводиться матчи, которые должны были проходить в Минске, – признался Кумолла телекомпании "Юле". – Чтобы првоести переговоры, нам понадобится пара недель".

"Лично я придерживался самого простого варианта – провести весь чемпионат в Риге. Но ко второй арене в Риге у нас небольшие вопросы".

Напомним, что накануне IIHF объявила о том, что лишает Минск права на прием чемпионата мира-2021. На данный момент единственным хозяином турнира является Рига, на пару с которой столица Белоруссии и должна была принимать матчи.

После оглашения решения по Минску в Латвии дали понять, что готовы провести турнир в одиночку.