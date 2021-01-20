Кто заплатит за хоккей? У Латвии нет денег на чемпионат мира

История с отменой матчей хоккейного чемпионата мира 2021 года в Белоруссии приобретает новые обстоятельства. Международная федерация готова отдать турнир Латвии, которая должна была стать партнером белорусов, но у прибалтийской республики нет средств, чтобы проводить состязания в одиночку.

"Я пока не видел никаких расчетов, во сколько это [проведение чемпионата] могло бы обойтись, – цитирует Трибуна.Com премьер-министра Латвии Кришьяниса Кариньша. – Нужно обсудить с IIHF, кто какие расходы покроет, если решение будет приниматься в таком направлении [передача всех матчей одной стране]".

Кариньш задается вопросом: "Кто за все это заплатит?" И поясняет: "Было бы логично, если бы Международная федерация хоккея пошла навстречу, поскольку в конце концов это ее чемпионат, а мы в этом случае просто помогаем".

Решение о переносе белорусской части мирового первенства было принято под давлением ряда стран, в числе которых была и Латвия. На IIHF было оказано мощное политическое давление в связи с тем, что в Белоруссии с августа происходят беспорядки, связанные с итогами президентских выборов. При этом белорусская сторона давала все гарантии перед чемпионатом. Но теперь, оказывается, и Латвия не может проводить турнир, но по финансовым причинам.