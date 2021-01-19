Дмитрий Басков: Международная федерация хоккея стала жертвой политических игр

Международная федерация хоккея (IIHF) стала жертвой политических игр. Такое мнение высказал президент Федерации хоккея Белоруссии Дмитрий Басков.

Первенство мира должно было пройти в Белоруссии и Латвии в конце мая – начале июня. Накануне IIHF под давлением западных политиков и спонсоров приняла решение отобрать у Белоруссии право проводить чемпионат мира.

"К сожалению, Международная федерация хоккея стала жертвой политических интриг вокруг нашей страны. Белоруссия же провела колоссальную работу по подготовке турнира. Чемпионат мира 2021 года прошел бы столь же успешно, как в 2014 году", считает президент Федерации хоккея Белоруссии Дмитрий Басков.

Также Басков добавил, что решение о переносе вряд ли получится обжаловать. "Процедура не предусматривает подачу апелляции", приводит слова Баскова ТАСС.