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Ситуация в Белоруссии 46 минут назад

19 января 2021 20:27

Сборная Белоруссии выступит на чемпионате мира, несмотря на решение IIHF


EPA

Президент Федерации хоккея Белоруссии Дмитрий Басков заявил, что решение Международной федерации хоккея (IIHF) по лишению Минска права принимать матчи предстоящего чемпионата мира не станет поводом для снятия национальной команды с турнира.

"Мы очень уважаем труд спортсменов и умеем его ценить. Наверное, поэтому мы не имеем морального права действовать, как наши оппоненты – забирать у спортсменов мечту, а у болельщиков – любимую команду, – признается Басков порталу Hockey.By. – Тем более, что у нас сейчас молодая команда и, возможно, кто-то поедет на чемпионат мира впервые".

Напомним, что накануне IIHF объявила о том, что Минск не будет принимать матчи мирового первенства по хоккею. Такое решение федерация мотивировала вопросами безопасности. Тот же Басков ранее утверждал, что "IIHF стала жертвой политических игр".

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