Ученый раскрыл тайну лох-несского чудовища

Шотландское мифическое существо, известное как лох-несское чудовище, на самом деле является древней морской черепахой. Так считает американский профессор Генри Бауэр.

Специалист полагает, что загадочное существо могло попасть в озеро, словно бы в ловушку. Произошло это во время последнего ледникового периода.

Генри Бауэр отверг версию, согласно которой лох-несское чудовище — это разновидность динозавра. По его словам, известные описания внешности существа характерны для многих видов черепах — как живых, так и умерших, сообщает Daily Record.

В 1933 году была сделана первая известная фотография лох-несского чудовища. Она была низкого качества, но эксперты компании "Кодак" подтвердили подлинность пленки.

В сентябре 2019 года международная команда исследователей пришла к выводу, что подтверждений существования чудовища нет. Такой результат был озвучен после изучения образцов ДНК в шотландском озере Лох-Несс.