Экологи обнаружили в Арктике борщевик

"Достиг широт Мыса Каменного и Сеяхи". Научный центр изучения Арктики о том, кого на Крайнем Севере никак не ожидали увидеть, а теперь решают, что с ним делать. И имя ему – борщевик. Ядовитый сорняк, с которым сражаются во многих российских регионах. Ну а теперь, как стало известно, он добрался уже и до берегов Северного Ледовитого океана. Что не может не вызывать справедливых опасений. Как известно, разрастается быстро и стремительно, а выводится с трудом. Каждый год поле борьбы с борщевиком только растет, и, к слову, из бюджета на это выделяются немалые средства. Ну а в условиях скудной растительности тундры такие растения-захватчики и вовсе могут привести к катастрофическим последствиям. Уже сейчас исследователи из центра Арктики предупреждают о возможных "критических изменениях в экосистеме". Более того, сорняк способен подорвать хрупкую экономику северных промыслов. Потому как хозяйство, которое ведут коренные народы, от состояния окружающей среды зависит напрямую. Как пришелец может изменить Арктику?

Вырасти на Ямале борщевик смог. Это уже факт. Другой вопрос – получится ли закрепиться в столь холодном регионе?

Его называют одним из самых опасных инвазивных видов на планете. Проклятье садоводов – борщевик Сосновского. Теперь, как утверждают специалисты, от него не скрыться даже на краю света.

В ходе экологического мониторинга исследователи вдруг набрели на него на Ямале. На Крайнем Севере! Точное место не сообщается. Известно лишь, что это широта села Сеяха и мыса Каменный. То есть, где-то вот в таких климатических условиях. Впечатляет, даже по меркам этого "бессмертного" сорняка.

Вообще, борщевик никогда не боялся холодов. Растение это изначально было обнаружено в горах Кавказа в середине XX века. Достаточно суровое с климатической точки зрения место. Советские ученые увидели в нем потенциал кормовой культуры. И начали высаживать сорняк на Русской равнине и в странах Варшавского договора. Тогда еще никто не знал, какого джинна агрономы выпускают из бутылки. Очень быстро стало очевидно, что семена борщевика распространяются на огромные территории. А вне родного Среднегорья у него просто нет естественных врагов.

"Недавно в одной публикации встретил сравнение борщевика с вирусом. Казалось бы, растение умеренного пояса. Но он полез на север – в Петербург, Эстонию. Ну ладно, там тепло. Но потом он пошел на Север!", – удивляется ботаник, член экспертного совета Минстроя по формированию комфортной городской среды, советник главы администрации города Краснодара по водно-зеленой инфраструктуре Александр Водяник.

Конечно, не стоит думать, что борщевик может расти хоть на Марсе. Например, его пытались культивировать в Иркутской области. И там он не прижился. Климат оказался слишком суровым. На Ямале примерно также холодно.

Однако, мы живем в эпоху глобального потепления. И за последние полвека на том же мысе Каменный средняя температура в теплый период выросла почти на целый градус. А период вегетации растений увеличился почти на 30 дней.

Сейчас ученые склоняются к тому, что на берега Обской губы семена борщевика, скорее всего, случайно завезли люди. И пока было тепло, они проросли. Но другой вопрос – переживет ли растение зиму или просто погибнет от холода.

"Может быть, это какие-то кратковременные благоприятные условия, когда он там взял и вырос. Но может быть, на этом все и закончится. Он, может быть, не сможет там сформировать генеративную популяцию и продолжить свое распространение. Данных пока недостаточно, чтобы об этом однозначно говорить", – заявляет ведущий научный сотрудник отдела истории наук о Земле Института истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН Надежда Озерова.

Главная проблема – если борщевик на Ямале все-таки уже прижился, то рано или поздно он начнет вытеснять местную растительность. В том числе ягель. И это может стать огромной проблемой для оленеводов.

"Если приспособление на достаточно глубоком уровне произошло к длине дня, значит пошло уже наступление на тундру. А уж тундра не готова к борщевику вообще. И там борщевик может забить, что называется, кого угодно", – констатирует Александр Водяник.

Впрочем, все это пока лишь предположения. С точки зрения науки, за самой северной колонией борщевика стоило бы установить наблюдение. Если за несколько лет растения не погибнут, вот тогда стоит начать беспокоиться. Но с другой стороны, можно прямо сейчас уничтожить сорняк, пока он еще не успел ничего захватить. Тот редкий случай, когда ученые не против.