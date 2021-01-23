Борщевик могли привезти на Ямал из Москвы

Научный центр изучения Арктики сообщил о том, что на Крайнем Севере обнаружили растение, которое никак не ожидали здесь увидеть, а теперь решают, что с ним делать. Речь идет о борщевике. Его появление на Ямале стало возможным благодаря глобальному изменению климата.

"В настоящее время на Ямале, где его обнаружили, наблюдается тенденция к повышению температуры. За последние сто лет она повысилась в диапазоне от 1 до 2 градусов. Соответственно, это повышение температуры привело к тому, что многолетняя мерзлота стала обнаруживаться на больших глубинах, 2 метра, 10 метров. И в то же время увеличилась продолжительность теплого вегетационного периода", – сообщила Надежда Озерова, ведущий научный сотрудник отдела истории наук о Земле Института истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН.

В советские годы борщевик рассматривался как кормовая культура. Удачные опыты по его высаживанию прошли, например, в центральных районах и на севере – в Мурманской, Архангельской областях и Республике Коми. Тогда еще никто не знал, какого джинна агрономы выпускают из бутылки. Борщевик очень быстро освоил огромные территории, с легкостью вытесняя любые местные виды. Сейчас ученые больше всего беспокоится, как растение-захватчик повлияет на экосистему тундры.

"Любое инвазивное растение, сорняк, начинает выбивать местную флору. Что ему мешает выбить тот же самый ягель? Почему бы и нет? Кто скажет, что это невозможно? На сегодняшний день пока все говорит о том, что это возможно. Я очень рад ошибаться, очень бы хотел. Но что-то это оптимизма не добавляет, вот в чем беда", – говорит Александр Водяник, ботаник, член экспертного совета Минстроя по формированию комфортной городской среды, советник главы администрации г. Краснодара по водно-зеленой инфраструктуре.

По одной из версий, борщевик в Арктику могли завезти с газоном из Москвы. С 2016 года администрация Ямало-Ненецкого села Сё-Яха, где нашли сорняк, сотрудничает со столичной фирмой, которая четыре года подряд привозила туда разные виды газонов. Уничтожать борщевик пока не спешат. Ученые хотят исследовать, каким образом он поведет себя в условиях сурового климата. Возможно, сорняку найдется и полезное применение в Заполярье.

"Мои коллеги из Петербурга говорили, что вообще-то борщевик является интересным сырьем для химпереработки. Из него можно получить эфирное масло, и неплохое. То есть грубо говоря, товар из борщевика не раскручен", – отметил Александр Водяник.

Многие специалисты предполагают, что борщевик вряд ли сможет сформировать генеративную популяцию и продолжить свое распространение на Ямале. Но советуют не рисковать и сразу уничтожить сорное растение – так сказать, пресечь проблему на корню.