Рижское "Динамо" победой над "Ак Барсом" прервало две серии

Хоккеисты рижского "Динамо" добились победы в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ над казанским "Ак Барсом". Замыкающий таблицу Западной конференции обыграл лидера Восточной в овертайме.

По ходу матча соперники устроили самую настоящую голевую перестрелку. В основные 60 минут матча хоккеисты обеих команд поразили ворота друг друга по четыре раза. Победитель был определен в овертайме, им стал забивший пятую шайбу клуб из Риги.

Авторами забитых голов у рижских динамовцев стали Янис Шваненбергс, Рис Скарлетт, Рихард Букартс, Геннадий Столяров и Джей Си Липон, поразивший ворота казанцев за восемь секунд до конца дополнительного тайма.

У "Ак Барса" по дублю оформили Илья Сафонов и Артем Лукоянов.

В параллельно проходивших матчах "Амур" также в овертайме обыграл "Куньлунь" (3:2), а "Торпедо" в домашних стенах разгромило "Нефтехимик" (7:1).