Дубли Буше и Костина помогли "Авангарду" обыграть рижское "Динамо"

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард" обыграл рижское "Динамо" – 5:1. Для омичей эта победа стала четвертой кряду.

У победителей встречи по две шайбы забросили Рид Буше и Клим Костин, а также единожды отличился Сергей Толчинский. В составе латвийской команды единственный гол забил Рихард Букартс.

Стоит отметить, что Буше и Костин, помимо дублей, записали на свой счет по одному голевому пасу, а, их одноклубник Алексей Береглазов отметился двумя результативными передачами.

"Авангард" с 77 очками занимает второе место в Восточной конференции, а "Динамо" расположилось на 11-й строчке на Западе, имея в активе 25 баллов.