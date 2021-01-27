"Авангард" выиграл в Риге и обеспечил участие в плей-офф

Омский "Авангард" гарантировал свое участие в плей-офф Кубка Гагарина. Это стало известно после победы омичей в Риге над местным "Динамо" с результатом 2:1.

"Динамо" вышло вперед на исходе второй минуты после броска Мартиньша Дзиеркалса. Этот гол остался единственным в первом периоде. Но во второй 20-минутке Денис Зернов после паса Ильи Ковальчука сравнял счет, а вскоре Алексей Емелин вывел гостей вперед. Как оказалось окончательно.

"Авангард" выиграл 2:1, набрал 68 очков и занимает второе место в Восточной конференции. Омичи обеспечили свой выход в плей-офф Кубка Гагарина. Рижское "Динамо" с 23 очками занимает последнее, 11-е место в Западной конференции.