"Авангард" вышел вперед в полуфинальной серии Кубка Гагарина с "Ак Барсом"

Хоккеисты омского "Авангарда" в пятом матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на выезде в овертайме обыграли казанский "Ак Барс" – 3:2.

У победителей встречи голами отметились Семен Чистяков (16-я минута), Илья Ковальчук (60) и Рид Буше (62), а у хозяев льда обе шайбы забросил Дмитрий Воронков (51, 54).

Первые четыре игры завершились двумя победами "Ак Барса" (2:1, 2:1) и двумя викториями "Авангарда" (3:1, 2:0). Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 3:2 в пользу омичей.

Шестая игра состоится во вторник, 13 апреля, и пройдет в Балашихе. Победитель пары "Ак Барс" – "Авангард" в финале Кубка Гагарина сыграет с победителем противостояния ЦСКА – СКА (3:2 – счет в серии).