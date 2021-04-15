"Авангард" стал вторым финалистом Кубка Гагарина

В седьмом матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) омский "Авангард" на льду "Татнефть-Арены" в Казани в овертайме обыграл местный "Ак Барс" и стал вторым финалистом Кубка Гагарина.

Встреча завершилась со счетом 4:3. У победителей дубль оформил Оливер Каски (20-я, 64-я минуты) и по разу отличились Кирилл Семенов (11) и Вилле Покка (50), а у хозяев льда шайбы забросили Дмитрий Воронков (13), Альберт Яруллин (35) и Артем Галимов (37).

Первые шесть игр завершились тремя победами "Авангарда" (3:1, 2:0, 3:2) и тремя викториями "Ак Барса" (2:1, 2:1, 2:0). Счет в серии до четыре побед стал 4:3 в пользу омичей. Отметим, что все победы в серии команды одержали на льду соперника.

Таким образом, подопечные Боба Хартли вышли в финал Кубка Гагарина, где сыграют с московским ЦСКА. Серия стартует 18 апреля в Москве. Вторая игра пройдет там же 20-го числа.