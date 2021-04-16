Тренер "Авангарда" Хартли: серия с "Ак Барсом" заслуживает экранизации

Главный тренер омского "Авангарда" Боб Хартли поделился впечатлениями от победы своих подопечных над казанским "Ак Барсом" в седьмом матче полуфинальной серии плей-офф КХЛ.

Омичи переиграли казанцев в овертайме со счетом 4:3 и вышли в финал Кубка Гагарина. У победителей дубль оформил Оливер Каски и по разу отличились Кирилл Семенов и Вилле Покка.

"Я много раз участвовал в сериях плей-офф и могу без тени сомнения сказать, что и Казань, и "Авангард" заслуживают того, чтобы вместе идти и бороться против ЦСКА. Но в этом как раз радость победы и горечь поражения, что только одна команда может пройти дальше".

Первые шесть игр завершились тремя победами "Авангарда" (3:1, 2:0, 3:2) и тремя викториями "Ак Барса" (2:1, 2:1, 2:0). Отметим, что все победы в серии команды одержали на льду соперника.

"Если говорить о каком-то отдельном кино, то однозначно, вся серия заслуживает экранизации. Потому что за весь мой опыт я никогда не видел более сумасшедшей серии", – сказал Хартли.

Напомним, за Кубок Гагарина "Авангард" поспорит с московским ЦСКА. Серия стартует 18 апреля в Москве. Вторая игра пройдет там же 20-го числа.