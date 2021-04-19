Боб Хартли: "Авангард" практически идеально сыграл против ЦСКА

Главный тренер омского "Авангарда" Боб Хартли подвел итоги первой встрече финальной серии Кубка Гагарина против московского ЦСКА. По мнению канадского специалиста, "ястребы" отыграли "невероятный матч" против армейского клуба.

"Очень доволен, все здорово себя проявили, просто невероятный матч отыграли. Его можно назвать практически идеальным... Ребята старались, выкладывались, работали, действовали очень дисциплинированно. Заслуженная победа", – приводит слова Хартли официальный сайт омского клуба.

Напомним, что "Авангард" на выезде обыграл ЦСКА со счетом 4:1. Вторая встреча серии состоится 20 апреля в Москве.