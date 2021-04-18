"Авангард" повел в финальной серии Кубка Гагарина с ЦСКА

В Континентальной хоккейной лиге стартовала финальная серия Кубка Гагарина между московским ЦСКА и омским "Авангардом". "Ястребы" победили столичных армейцев в гостях со счетом 4:1. Победная шайба оказалась в активе Кирилла Готовца.

Также за омичей отличились Егор Чинахов, Рид Буше и Илья Каблуков. В составе хозяев льда автором единственной шайбы стал Андрей Локтионов.

Таким образом, "Авангард" повел в серии с ЦСКА со счетом 1:0. Вторая встреча между соперниками также состоится в Москве. Она пройдет 20 апреля.