Тема:

Хоккей в России и в мире 1 час назад

18 апреля 2021 20:23

"Авангард" повел в финальной серии Кубка Гагарина с ЦСКА


Twitter / ХК Авангард

В Континентальной хоккейной лиге стартовала финальная серия Кубка Гагарина между московским ЦСКА и омским "Авангардом". "Ястребы" победили столичных армейцев в гостях со счетом 4:1. Победная шайба оказалась в активе Кирилла Готовца.

Также за омичей отличились Егор Чинахов, Рид Буше и Илья Каблуков. В составе хозяев льда автором единственной шайбы стал Андрей Локтионов.

Таким образом, "Авангард" повел в серии с ЦСКА со счетом 1:0. Вторая встреча между соперниками также состоится в Москве. Она пройдет 20 апреля.

спорт хоккей КХЛ Кубок Гагарина новости ЦСКА хоккей Авангард хоккей

Ранее по теме